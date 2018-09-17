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Для тульских детей-инвалидов закупили средства реабилитации
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Для тульских детей-инвалидов закупили средства реабилитации

Оборудование и лекарства юным тулякам передала детский омбудсмен Наталия Зыкова.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова вручила домашнее многофункциональное кресло Владимиру Юдину и динамический вертикализатор Алексею Куненкову – ребятам, страдающим от детского церебрального паралича.

Приобрести оборудование удалось в рамках акции «Белый цветок», которая прошла в Тульском кремле в начале июня. Благодаря средствам, вырученным на благотворительной ярмарке от продажи поделок школьников, поступлениям от коммерческих предприятий, а также личной поддержке губернатора Алексея Дюмина, удалось собрать более миллиона рублей.

Наталия Зыкова отметила, что акция носит адресный характер, и подбор оборудования ведется совместно с врачами и родителями с учетом индивидуальных потребностей детей. 

Собранные деньги пошли на оказание помощи маленьким жителям области – Галине Просковой вручили кресло-коляску для детей с ДЦП, а Марии Кравчук – ортопедическое функциональное кресло. Сергей Шведоненко на целый год обеспечен лекарственным препаратом «Холестирамин», а для Софьи Цаканян куплен тренажер-эллипсоид для восстановления двигательных функций.  

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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