ВК «Тулица» уступил в Казани ВК «Заречье-Одинцово»
Тульским волейболисткам, выступающим в Высшей лиге А, предстоит помериться силами с командами из Суперлиги
В пятницу, 14 сентября, в Казани стартовал турнир имени Лидии Логиновой. В соревновании должны сыграть четыре команды: «Заречье-Одинцово» из Московской области, «Динамо-Казань», «Протон» из Саратовской области и «Тулица».
Стоит отметить, что тульским волейболисткам, выступающим в Высшей лиге А, предстоит помериться силами с командами из Суперлиги. Кстати, вчерашний матч стал первым, в котором игроки «Тулицы» выступили в новой форме сезона 2018−2019.
Тульские волейболистки и спортсменки из Московской области открыли турнир. Первая игра в Казани завершилась со счётом 0:3 в пользу «Заречье-Одинцово».
В 18:00 на площадку Центра Волейбола «Санкт-Петербург» вышли «Динамо-Казань» и «Протон» из Саратовской области.
Сегодня турнир продолжится. Соперником тулячек станет команда «Протон». Начало матча в 16:00.
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