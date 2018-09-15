ВК «Тулица» уступил в Казани ВК «Заречье-Одинцово»

Тульским волейболисткам, выступающим в Высшей лиге А, предстоит помериться силами с командами из Суперлиги

В пятницу, 14 сентября, в Казани стартовал турнир имени Лидии Логиновой. В соревновании должны сыграть четыре команды: «Заречье-Одинцово» из Московской области, «Динамо-Казань», «Протон» из Саратовской области и «Тулица».

Стоит отметить, что тульским волейболисткам, выступающим в Высшей лиге А, предстоит помериться силами с командами из Суперлиги. Кстати, вчерашний матч стал первым, в котором игроки «Тулицы» выступили в новой форме сезона 2018−2019.

Тульские волейболистки и спортсменки из Московской области открыли турнир. Первая игра в Казани завершилась со счётом 0:3 в пользу «Заречье-Одинцово».