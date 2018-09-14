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Туляк, угрожавший «порешить» свою сожительницу, отправится на обязательные работы

Туляк, угрожавший «порешить» свою сожительницу, отправится на обязательные работы

В ходе бытового конфликта злоумышленник схватил нож и напугал женщину.

Мировой судья судебного участка № 66 Пролетарского района Тулы вынес обвинительный приговор 36-летнему жителю областного центра. По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина осужден за угрозу убийством.

Судом установлено, что в ночь с 23 на 24 апреля злоумышленник и его сожительница серьёзно поссорились. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, взял кухонный нож, подошел к потерпевшей, схватил ее за кофту и сказал, что «порешит ее».

Агрессивный настрой, превосходство злоумышленника в физической силе и наличие оружия послужили основаниями реально опасаться за свою жизнь. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Приговор в законную силу не вступил.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 0
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