Туляк, угрожавший «порешить» свою сожительницу, отправится на обязательные работы

Мировой судья судебного участка № 66 Пролетарского района Тулы вынес обвинительный приговор 36-летнему жителю областного центра. По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина осужден за угрозу убийством.

Судом установлено, что в ночь с 23 на 24 апреля злоумышленник и его сожительница серьёзно поссорились. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, взял кухонный нож, подошел к потерпевшей, схватил ее за кофту и сказал, что «порешит ее».

Агрессивный настрой, превосходство злоумышленника в физической силе и наличие оружия послужили основаниями реально опасаться за свою жизнь. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Приговор в законную силу не вступил.