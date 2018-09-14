В Туле в подземном переходе на ул. Мосина появятся потолки с эффектом «шуба»
Все ремонтные работы завершатся к середине октября.
В Туле продолжается ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Мосина и Советской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Подрядная организация ООО «СК АЛЬТАИР» выполняет следующие работы:
- ремонт потолка (штукатурка поверхностей потолков и стен, декоративная отделка потолков с созданием эффекта «шуба», окраска потолков и стен);
- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара;
- ремонт системы электрического отопления полов;
- ремонт отмостки.
Работы начались 1 августа, по состоянию на 13 сентября все работы выполнены, кроме устройства системы электрического отопления полов, площадь которого составит более 230 кв. м.
Специалистами МКП «Тулагорсвет» установлены светильники внутреннего и наружного освещения, заменены электропроводка и автоматика.
Коммерческие организации заменили витражи торговых павильонов и входных групп.
Специалисты подрядной организацией ООО «Сварком» установили поручни спуска в подземный переход в объеме более 325 погонных метров.
Подрядной организацией ООО «Концерн САПИ» проведена очистка поверхности стен от загрязнений (граффити).