новости
новости
Регистрация
В Туле в подземном переходе на ул. Мосина появятся потолки с эффектом «шуба»
Фото автора.

В Туле в подземном переходе на ул. Мосина появятся потолки с эффектом «шуба»

Все ремонтные работы завершатся к середине октября.

В Туле продолжается ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Мосина и Советской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядная организация ООО «СК АЛЬТАИР» выполняет следующие работы:

  • ремонт потолка (штукатурка поверхностей потолков и стен, декоративная отделка потолков с созданием эффекта «шуба», окраска потолков и стен);
  • ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара;
  • ремонт системы электрического отопления полов;
  • ремонт отмостки.

Работы начались 1 августа, по состоянию на 13 сентября все работы выполнены, кроме устройства системы электрического отопления полов, площадь которого составит более 230 кв. м.

Специалистами МКП «Тулагорсвет» установлены светильники внутреннего и наружного освещения, заменены электропроводка и автоматика.

Коммерческие организации заменили витражи торговых павильонов и входных групп.

Специалисты подрядной организацией ООО «Сварком» установили поручни спуска в подземный переход в объеме более 325 погонных метров.

Подрядной организацией ООО «Концерн САПИ» проведена очистка поверхности стен от загрязнений (граффити).

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:39 +2
Другие статьи по темам
Событие
Ремонт подземного переходаремонт потолказамена электропроводки
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рядом с детским садом в Туле нашли труп мужчины
Рядом с детским садом в Туле нашли труп мужчины
В Тульской области пройдет празднование 638-й годовщины Куликовской битвы
В Тульской области пройдет празднование 638-й годовщины Куликовской битвы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.