В Туле в подземном переходе на ул. Мосина появятся потолки с эффектом «шуба»

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Все ремонтные работы завершатся к середине октября.

В Туле продолжается ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Мосина и Советской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядная организация ООО «СК АЛЬТАИР» выполняет следующие работы:

ремонт потолка (штукатурка поверхностей потолков и стен, декоративная отделка потолков с созданием эффекта «шуба», окраска потолков и стен);

ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара;

ремонт системы электрического отопления полов;

ремонт отмостки.

Работы начались 1 августа, по состоянию на 13 сентября все работы выполнены, кроме устройства системы электрического отопления полов, площадь которого составит более 230 кв. м.

Специалистами МКП «Тулагорсвет» установлены светильники внутреннего и наружного освещения, заменены электропроводка и автоматика.

Коммерческие организации заменили витражи торговых павильонов и входных групп.

Специалисты подрядной организацией ООО «Сварком» установили поручни спуска в подземный переход в объеме более 325 погонных метров.

Подрядной организацией ООО «Концерн САПИ» проведена очистка поверхности стен от загрязнений (граффити).