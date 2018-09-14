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Рядом с детским садом в Туле нашли труп мужчины
Фото из архива Myslo.

Рядом с детским садом в Туле нашли труп мужчины

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Утром 14 сентября на ул. Братьев Жабровых в Туле, недалеко от детского сада «Филиппок», прохожие обнаружили труп мужчины.

По предварительному заключению приехавших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, смерть 35-летнего мужчины наступила от колото-резаных ран.

В Следственном комитете РФ по Тульской области Myslo сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится весь комплекс необходимых следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:46 0
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