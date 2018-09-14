Сотрудники тульского УФСИН задержали сбежавших заключенных

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Операция прошла в рамках учений на базе одного из исправительных учреждений.

В УФСИН России по Тульской области прошли тактико-специальные учения на базе лечебно-исправительного учреждения № 3. Личный состав отрабатывал действия по розыску и задержанию осужденных, совершивших побег из-под охраны.

Утром весь личный состав Управления и подведомственных ему учреждений был поднят по тревоге. По легенде трое осужденных сбежали из больницы, преодолев основное ограждение. Организатор «побега» сразу же был задержан группой преследования рядом с учреждением.

Двоим осужденным удалось скрыться – для их розыска в район происшествия были направлены отряды из всех пенитенциарных учреждений области. Был развернут настоящий полевой лагерь: поставлены палатки и полевая кухня, оборудованы места для отдыха и приема пищи.

В ходе заседания оперативного штаба учений была разработана специальная операция по обнаружению и захвату сбежавших преступников. Сбежавшие были обнаружены недалеко от исправительного учреждения. Сводный отряд УФСИН при поддержке подразделений полиции и Росгвардии выдвинулся к месту предполагаемого нахождения преступников и провел операцию по их задержанию, учения завершились успешно.

Начальник тульского УФСИН Юрий Краснов поблагодарил личный состав за активное участие в тактико-специальных учениях и отметил, что мероприятие получило удовлетворительную оценку со стороны проверяющих.