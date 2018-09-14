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В Тульской области поздно выявляют онкологические заболевания

В Тульской области поздно выявляют онкологические заболевания

К такому выводу пришли эксперты ОНФ и фонда «Здоровье» после изучения данных Минздрава.

Тульская область вошла в десятку регионов России, в которых онкологические заболевания выявляются слишком поздно. К такому выводу пришли эксперты ОНФ и фонда «Здоровье», изучившие данные федерального Минздрава о заболеваемости онкологией в 2016-2017 годах и выявляемости злокачественных новообразований на разных стадиях.

На последних стадиях онкологические заболевания чаще всего в прошлом году впервые диагностировали в Калмыкии – 53%, Якутии – 52,6%, Магаданской области – 49%, Дагестане – 47,3%, Бурятии – 46,9%, в Еврейской автономной области – 46,5%, Тульской области – 46,2%, Башкортостане – 45,9%, Брянской области – 45,9%, Псковской области – 45,5%.

Эксперты ОНФ считают, что одна из причин таких показателей – слабая доступность специализированной медицинской помощи. От стадии выявления зависит не только эффективность лечения, но и число больных, которые умирают в первый год с момента постановки диагноза. В Тульской области этот показатель выше среднего и составляет 29,2%.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:43 +1
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