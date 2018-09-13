Жительница Тульской области украла корову

39-летняя жительница д. Грачевка Куркинского района признана виновной в п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище).

Суд установил, что 9 июля примерно в 12.30 женщина пробралась внутрь телятника ООО «Знаменское» и похитила из стойла одну телку черно-пестрой масти весом 150 килограммов стоимостью 33 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, похищенное животное впоследствии было возвращено предприятию.

Суд назначил женщине наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор суда в законную силу не вступил.