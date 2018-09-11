Московская патриархия подарит Тульской области икону Дмитрия Донского

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С 13 по 15 сентября в Тульской области при поддержке и участии губернатора Алексея Дюмина состоятся торжественные мероприятия, посвященные принесению в дар Тульской епархии Московского патриархата иконы святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

Икона была освящена 20 июля этого года в Архангельском соборе Московского Кремля, богослужение возглавлял митрополит Истринский Арсений, первый викарий святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Изготовлена она из мореного дуба возрастом 2000 лет, инкрустирована янтарем и написана известным иконописцем современности Валерием Лагутиным.

С 19 августа по 10 сентября икона святого благоверного великого князя Димитрия Донского пребывала для поклонения в храме Спаса Преображения на Болвановке в Москве — во времена Иоанна III на месте, где теперь стоит храм, было покончено с постыдным татарским игом: Россия перестала платить дань монголам. В воспоминание об этом великом событии Иоанн III и приказал поставить том самом месте храм во имя Преображения Господня.

13 сентября в 11.30 после богослужения в храме в честь Святого благоверного князя Димитрия Донского и его супруги Евфросинии на территории Тульского кремля начнется крестный ход в память о павших воинах. Он пройдет до места Куликовской битвы и завершится торжественным выносом иконы из храма Преподобного Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля, шествием к памятной стеле святого благоверного князя Димитрия Донского и литией по погибшим воинам на поле сражения.



В рамках мероприятия икона побывает в трех храмах Тульской области, а затем прибудет на Красный холм:

13 сентября в 14.00 — в церкви Параскевы Пятницы (Свято-Параскево-Пятницкий храм) в с. Дедилово Киреевского района;

— в церкви Параскевы Пятницы (Свято-Параскево-Пятницкий храм) в с. Дедилово Киреевского района; 14 сентября в 10.00 — в храме Димитрия Донского в Донском;

— в храме Димитрия Донского в Донском; 14 сентября в 16.00 — в Богородице-Рождественском храме с. Монастырщина;

— в Богородице-Рождественском храме с. Монастырщина; 15 сентября в 11.00 — прибытие на Красный холм Куликова поля.

Кроме того, с 15 до 21 сентября пройдет Всероссийский экологический субботник и состоится высадка ратного леса (100 именных крупномерных дубов) на Куликовом поле, посвящённая 30-летию причисления к лику святых великого князя Дмитрия Донского.