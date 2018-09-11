Метеопредупреждние: В Тульской области объявлен пятый класс пожарной опасности
МЧС призывает жителей региона быть максимально осторожными.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 и 12 сентября в южных районах региона ожидается чрезвычайная пожароопасность V класса.
Управление МЧС России по Тульской области призывает жителей региона быть максимально осторожными и внимательными.
За нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — штрафу:
- для граждан он составит от 2 000 до 3 000 рублей;
- для должностных лиц — от 6 000 до 15 000 рублей;
- для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.
В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.