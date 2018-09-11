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В Туле пройдет первенство мира по рукопашному бою

В Туле пройдет первенство мира по рукопашному бою

В соревнованиях планируется участие порядка 300 спортсменов.

21−22 сентября в Туле в манеже стадиона «Арсенал» пройдет первенство мира по рукопашному бою среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях планируется участие порядка 300 спортсменов из более чем 20 стран мира.

21 сентября бои начнутся в 10.00. На 14.00 запланирована торжественная церемония открытия, в которой примут представители Международной федерации рукопашного боя, а также почетные гости турнира.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:52 +6
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