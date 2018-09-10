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В Туле пройдёт III благотворительный фестиваль помощи животным
II Благотворительный фестиваль помощи животным.

В Туле пройдёт III благотворительный фестиваль помощи животным

Туляки смогут пообщаться с собаками и кошками из приютов, получить консультацию ветеринаров и забрать понравившегося четвероногого друга домой.

Торговый центр «МАКСИ» и тульское отделение межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» приглашают туляков на III Благотворительный фестиваль помощи животным.

Мероприятие будет проходить два дня: 15 сентября — день кошек, 16 сентября — день собак.

Гостей фестиваля будут встречать десятки собак и кошек — подопечных волонтеров Тулы и области. Все животные здоровы, привиты, социализированы.

Если вы хотели завести кошку или собаку, то фестиваль — отличный шанс. Приходите за четвероногим другом!

Приглянувшегося питомца можно будет забрать домой, получив консультацию кинолога и подарок от спонсоров. На благотворительной ярмарке можно будет приобрести сувениры и корма для волонтерских животных. Тем, у кого уже есть домашнее животное, тоже интересно побывать на фестивале: тут можно пообщаться с ветврачами, принять участия в веселых конкурсах, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства. Вакцинация пройдёт с 10.00 до 13.00.

Если вы не готовы подарить дом собаке или кошке, но очень хотите помочь безнадзорным животным нашего города, то представители «Альянса защитников животных» расскажут, как это можно сделать, как стать волонтером, как взять животное на попечение или опекунство, и ответят на любые другие ваши вопросы.

Дети смогут принять участие в конкурсах «доброго» рисунка и уроках доброты.

Всех участников ждут призы от спонсоров и хорошее настроение!

Фестиваль пройдёт возле ТРЦ «МАКСИ» (5-я входная группа) 15 и 16 сентября c 10.00 до 19.00.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 08:54 +4
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благотворительный фестиваль помощи животным в ТРЦ МАКСИ

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