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Редкие имена детей: В Тульской области родились Святозар и Евлалия

Редкие имена детей: В Тульской области родились Святозар и Евлалия

Также среди редких имен детей – Дарий и Теона.

С 3 по 9 сентября на территории Тульской области 258 пар влюбленных скрепили свой союз узами брака. Такую статистику опубликовал региональный ЗАГС.

За указанный период в Тульской области родилось 239 малышей, из них 130 мальчиков и 109 девочек.

Наиболее популярные имена мальчиков — Александр, Дмитрий, девочек — Дарья, Софья (София).

Редкие имена — Дарий, Святозар, Евлалия, Теона.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:29 0
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