Редкие имена детей: В Тульской области родились Святозар и Евлалия

Также среди редких имен детей – Дарий и Теона.

С 3 по 9 сентября на территории Тульской области 258 пар влюбленных скрепили свой союз узами брака. Такую статистику опубликовал региональный ЗАГС.

За указанный период в Тульской области родилось 239 малышей, из них 130 мальчиков и 109 девочек.

Наиболее популярные имена мальчиков — Александр, Дмитрий, девочек — Дарья, Софья (София).

Редкие имена — Дарий, Святозар, Евлалия, Теона.