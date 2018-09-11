Редкие имена детей: В Тульской области родились Святозар и Евлалия
Также среди редких имен детей – Дарий и Теона.
С 3 по 9 сентября на территории Тульской области 258 пар влюбленных скрепили свой союз узами брака. Такую статистику опубликовал региональный ЗАГС.
За указанный период в Тульской области родилось 239 малышей, из них 130 мальчиков и 109 девочек.
Наиболее популярные имена мальчиков — Александр, Дмитрий, девочек — Дарья, Софья (София).
Редкие имена — Дарий, Святозар, Евлалия, Теона.
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