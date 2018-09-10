Куда тулякам жаловаться на нарушения трудового законодательства

Легализация заработной платы – актуальная тема для всех. Согласно действующему законодательству заработная плата должна быть официальной и устанавливаться трудовым договором.

Последствия «серой» зарплаты – отсутствие социальных гарантий при оформлении пенсии, отсутствие выплат в период отпуска по уходу за ребёнком, официальных больничных и многого другого.

Если ваш работодатель нарушает трудовые права, обращайтесь в Государственную инспекцию труда по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 62, и по телефону: 36-71-25.

О нарушении трудовых прав также можно сообщить по телефону горячей линии администрации Тулы: 30-48-12, 33-80-71. Кроме того, все желающие могут принять участие в тематическом анонимном опросе на сайте городской администрации.