В 64 муниципальных образованиях Тульской области проходят выборы депутатов

Фото из архива Myslo.

9 сентября в 8.00 в 64 муниципальных образованиях Тульской области открылись и начали работу 589 избирательных участков.

Выборы депутатов Собраний депутатов муниципальных образований проходят в городе Новомосковске, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах. Избирателям предстоит избрать 728 депутатов представительных органов местного самоуправления в 166 округах. Среди кандидатов представители 11 политических партий и самовыдвиженцы. В организации и проведении выборов задействовано 589 УИК и 19 ТИК.

Выборы во всех муниципальных образованиях Тульской области проходят по мажоритарной избирательной системе в многомандатных (от 2-х до 6-ти) избирательных округах. В большинстве муниципальных образований данная избирательная система уже использовалась на последних муниципальных выборах. В этом году впервые по новой избирательной системе будут проводиться выборы депутатов Собраний депутатов в городах Венев, Кимовск, Киреевск, Новомосковск, Плавск, Суворов, Узловая.

Впервые на этих муниципальных выборах используется технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом. Эта система позволяет максимально исключить человеческий фактор при подведении итогов голосования и ускорить ввод полученных результатов в ГАС «Выборы».

По состоянию на 10.00 явка составила 5,74% от общего числа зарегистрированных избирателей. Максимальная явка отмечается в муниципальном образовании Славный, где проголосовало 16,52% избирателей.

Голосование продлится до 20.00. Для тех избирателей, которые по болезни или инвалидности не смогут прибыть на избирательный участок будет организовано голосование на дому. Проголосовать вне помещения для голосования можно на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц). Это заявление может быть подано в участковую избирательную комиссию в день голосования, 9 сентября, до 14.00.