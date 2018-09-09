В Ясной поляне отмечают 190-летие со дня рождения Льва Толстого

Фото из архива Myslo.

По традиции, в этот день вход на территорию музея свободный.

9 сентября в музее-усадьбе «Ясная поляна» проходят праздничные мероприятия, посвященные 190-летию со дня рождения классика русской литературы. Традиционно, вход на территорию музея свободный. Публикуем афишу мероприятий.

музей-усадьба «Ясная поляна»

12.00−14.00 — 10-минутные бесплатные экскурсии по Дому Л. Н. Толстого и Флигелю Кузминских;

14.00, 17.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» по территории музея-усадьбы.

Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» создан режиссером Евгением Маленчевым, драматургом Юлией Поспеловой, художником Анастасией Бугаевой и композитором Григорием Полухутенко.

Спектакль-путешествие основан на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте использованы фрагменты романа «Война и мир». Аудиоспектакль дает возможность остаться наедине с текстами Толстого, по новому увидеть усадьбу и понять что-то о себе и жизни вокруг.

Неожиданный формат проекта — прогулка в наушниках — позволит каждому получить свой собственный уникальный чувственный и эмоциональный опыт, а живое пространство усадьбы, внутри которого развернется действие, поможет максимально погрузиться в историю сложных человеческих взаимоотношений.

Вход по билетам. Стоимость билетов — 500 рублей.

Дом культуры «Ясная Поляна»

14.15—16.00 — Евгений Водолазкин «Неавстралийская музыка».

Евгений Водолазкин читает фрагменты нового романа «Брисбен». Участвует Михаил Радюкевич (гитара).

Главный герой романа ищет новый смысл жизни. Он гитарист-виртуоз, и потому «Брисбен» — это в каком-то смысле музыкальный роман. Автор прочтет его отдельные главы, не пытаясь вытянуть их в сюжетную линию. Это будет неторопливый диалог между словом и музыкой. Ожидается, что роман будет опубликован в октябре 2018 года.

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

16.15—17.00 Гузель Яхина. Презентация романа «Дети мои». Вопросы задает Алексей Варламов.

«Дети мои» — новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».

«Дети мои» — жизнеописание Якоба Ивановича Баха, неприметного и скромного школьного учителя из поволжской немецкой колонии. Накануне революции с Якобом Ивановичем, уверившимся уже, что жизнь его навечно останется жизнью архетипического «маленького человека», происходит важное событие: он без памяти влюбляется в юную Клару — дочку богатого хуторянина с противоположного берега Волги. Вопреки воле отца, желавшего увезти дочь в Германию, девушка сбегает с учителем, а после, отвергнутые прочими колонистами, влюбленные уединяются на зачарованном хуторе — как выясняется, навсегда.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

В этом году празднование годовщины со дня рождения Л. Н. Толстого проходит и на различных площадках в Туле:

Культурный центр «Типография»

15.00 — Сергей Серебряный. «Письмо либералам» (1896) Л. Н. Толстого : судьба текста в Индии и в России.

31 августа 1896 года Толстой написал письмо Александре Михайловне Калмыковой. В 1897 году В. Г. Чертков издал этот текст в Лондоне отдельной брошюрой под названием «Письмо к либералам». По-видимому, вскоре появился и перевод на английский язык. В 1919 году Мохандас Ганди включил «Письмо к русским либералам» в список рекомендованного чтения для своих последователей.

В России этот текст Толстого был до поры до времени мало кому известен. Впервые на родине писателя он был опубликован лишь в 1954 году, в 69-м томе юбилейного 90-томника среди прочих личных писем Толстого. Но это письмо — одно из наиболее ярких высказываний Толстого об отношениях человека и государства.

Сергей Серебряный, доктор философских наук, директор Института высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского расскажет, как могли восприниматься взгляды Толстого в российских условиях и как это письмо приняли Ганди и его последователи в Индии начала XX века.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Культурный центр «Типография»: Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70 а.

Творческо-индустриальный кластер «Октава»

16.00 — Павел Басинский. Толстой и женский вопрос.

Лев Толстой не только создал два всемирно известных «семейных» романа, «Война и мир» и «Анна Каренина», но и породил собственную, невероятно интригующую и драматичную семейную историю. Его взгляд на женщин отличался экстравагантностью, он отрицал «женский вопрос», но при этом глубоко интересовался ролью женщины в жизни общества. Его «Крейцерова соната» перевернула сознание многих молодых людей и создала моду на отказ от браков. Его понимание роли женщины до сих пор загадка, которая требует исследования.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Творческо-индустриальный кластер «Октава»: Тула, Центральный переулок, 24 а.

Библиотека ТГПУ имени Л. Н. Толстого 4-й корпус

18.00 — Творческая встреча со словенским писателем Владо Жаботом.

Большую часть современной переводной литературы занимают англоязычные авторы, и порой мы не замечаем выдающуюся литературу из других стран. Форум славянских культур уже много лет помогает читателям узнавать литературу на славянских языках.

Владо Жабот — словенский писатель и журналист, автор семи романов и множества сборников рассказов для детей и взрослых. Литературные критики считают его одним из наиболее значимых современных словенских авторов. В период с 2003 по 2007 год Владо Жабот являлся президентом Ассоциации словенских писателей.

Его самая популярная книга «Волчьи ночи» в 1997 году была признана лучшим романом Словении. Она была переведена и издана на русском языке в серии «Словенский глагол» в 2014 году.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Библиотека Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого 4-й корпус: Тула, пр. Ленина, 125.

областная филармония им. И.А. Михайловского

18.00 — Сольный концерт народного артиста России Николая Луганского

В программе концерта — музыка Ф. Шопена, К. Дебюсси, А. Скрябина, С. Рахманинова. Все произведения написаны при жизни Л. Н. Толстого . Концерт ведет заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова.

В Ясной Поляне всегда с особой любовью и трепетом относились к музыке. Волконские и Толстые прекрасно музицировали, а частыми гостями усадьбы были знаменитые музыканты и композиторы. Секретарь писателя Валентин Булгаков вспоминал, как в последний год жизни Лев Николаевич сказал: «Люблю музыку больше всех других искусств, мне всего тяжелее было бы расстаться с ней, с теми чувствами, которые она во мне вызывает».

Стоимость билетов — 500−1200 рублей.