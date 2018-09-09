«Тульское торжище»: весело, вкусно, по-русски!

Фото Дмитрия Чербы.

В Тульском кремле уже во второй раз прошла крупнейшая выставка-ярмарка тульских сельхозпроизводителей.

Это новый и очень вкусный формат знакомства туляков и гостей региона с продукцией, которую представляют местные производители и фермеры. Это настоящий праздник для всех ценителей натуральной еды!



Организаторами «Тульского торжища», этого 10-часового интерактива — стали Министерство сельского хозяйства Тульской области и холдинг Медиа Траст. На «Тульском торжище» было представлено сто производителей из 15 муниципальных образований региона.



Здесь можно было попробовать и приобрести овощи и фрукты, молочную и колбасную продукцию, хлеб, пряники, мед и другие продукты, которые есть на столе туляков.

Также в кремле работали интересные фотозоны, мастер-классы, дегустации, на радость всем детишкам и взрослым — зоопарк экзотических птиц и животных, а также большой бассейн с рыбами и настоящая пряничная печь!

Посетил «Тульское торжище» и Алексей Дюмин. Губернатор Тульской области пообщался с местными производителями. Так, Алексей Геннадьевич посетил площадку Черепетского рыбхоза. Хозяйству уже 50 лет, среди выращиваемых рыб — карп, толстолобик, белый и черный амуры, канальный сомик, речной сом, форель, стерлядь, осетр.

Также пообщался губернатор со студентами первого курса Тульского сельскохозяйственного колледжа и сказал им напутственные слова:

- Агропромышленный комплекс у нас стабильно развивается. Надеюсь, что все вы будете хорошо учиться, а потом придете работать на предприятия региона. Создадите свои фермерские хозяйства, продолжите развивать наше село. Желаю вам успехов!

Кстати, именно на «Тульском торжище» 200 первокурсников сельскохозяйственного колледжа дали клятву студента. Это очень символично!

Идея проведения «Тульского торжища» возникла у коллектива компании Медиа Траст два года назад.

Елена Гребнева, генеральный директор холдинга Медиа Траст:

Елена Гребнева В июле 2017 года мы с коллективом попробовали продукцию «Заря» из Киреевского района. Нам принесли в качестве презента их молочную продукцию. Молоко, сметана, сыр, кефир, сливочное масло — все мёд! Мы удивились — неужели такая вкусная продукция производится на тульской земле? А вскоре к нам на эфир пришел министр сельского хозяйства Тульской области. Я обратилась к Дмитрию Вячеславовичу Миляеву с предложением сделать в Туле большую ярмарку всех сельхозпроизводителей. Он воспринял это очень положительно, а потом родилось название «Тульское торжище». Торжище — это базар, ярмарка, шумное веселье и хорошее настроение. И мы сделали такой праздник. В прошлом году в ярмарке приняли участие 60 сельхозпроизводителей, а в этом году — уже около ста. И это не только крупные предприятия, но и те активные предприниматели, которые пока занимают небольшое, но очень важное место в сельском хозяйстве региона: это производители меда, сыров.

Дмитрий Миляев, министр сельского хозяйства Тульской области:

Дмитрий Миляев Основная цель праздника — с одной стороны дать хозяйствам возможность представить свою продукцию покупателям, а с другой — жителям приобрести те продукты, которые пока покупать каждый день затруднительно. Ведь сетевые магазины работают с крупными поставщиками продукции, и нашим фермерским хозяйствам не всегда с руки с ними работать. «Тульское торжище» — та площадка, которая позволяет напрямую реализовывать товар. В этом году у нас не было отбоя от желающих принять участие в этой ярмарке. Радует большое количество сыров на торжище, это качественный, хороший продукт. Большое количество продуктов мясопереработки. Представлен широкий спектр молочной продукции. Овощи тепличные и открытого грунта, яркие красивые фрукты, ягоды. Все очень вкусное!

Гости праздника с удовольствием фотографировались на настоящих стогах сена, в приятных глазу ярких сельских декорациях, в русских телегах. Вообще в этот день вся Соборная площадь кремля была пропитана неповторимым русским колоритом.



Были здесь и «Игры деревенщин»: бой подушками на бревне, городки из полена, вода в коромыслах, картофельный дартс и другие активности.

Особую прелесть этой атмосфере тульского села добавляли выступления тульских коллективов: хороводы, частушки, русские народные песни, балалаечники и гармонисты, ложкари и вокалисты.

Народный педагогический ансамбль русской песни «Тульский хоровод»:

- Концертная программа «Тульского торжища» в этом году отличается своей народностью, тульским колоритом, — говорит Елена Гребнева. — Перед гостями ярмарки выступили народный ансамбль гармонистов «Озорные переборы», оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры», народный педагогический ансамбль русской песни «Тульский хоровод».

Оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры»:

- А вечером перед туляками выступили две тульские рок-группы, которые уже заняли место в эфире НАШЕ радио: AVA alphavit. a и «Пепельный свет». Хедлайнером «Тульского торжища» стала легендарная рок-группа «Ундервуд».

- К следующему году хочется добавить больше точек для мастер-классов и для общепита, — говорит Елена Гребнева. — Пока своими шикарными мастер-классами могут похвастать «Медовые традиции» (пряники), «Веневское райпо» (приготовление булочки-веневки) и «Тульский бык» (мясные стейки, шашлык). Верим, что «Тульское торжище» станет неотъемлемой частью празднования Дня города. Так что до встречи в 2019 году на Соборной площади кремля!