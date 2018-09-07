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Тулгорэлектротранс отремонтирует пробитую в ДТП с троллейбусом стену дома

Тулгорэлектротранс отремонтирует пробитую в ДТП с троллейбусом стену дома

Предположительно, капитального ремонта не потребуется, но окончательно об этом можно будет говорить после завершения экспертизы.

Сейчас комиссия обследует состояние квартиры, в стену которой сегодня ночью врезался троллейбус. Напомним, у водителя общественного транспорта случился инсульт, в результате чего троллейбус потерял управление, покатился назад и влетел в жилой дом № 13 на ул. Дм. Ульянова в Туле.
 

Удар был достаточно мощный — кирпичная кладка стены обвалился внутрь квартиры, и образовалась сквозная дыра.
 
 
Заместитель начальника главного управления по Советскому территориальному округу по ЖКХ Елена Комарова:
 

Елена Комарова

– Угрозы обрушения нет. В начале следующей недели ожидаем экспертное заключение, после которого будут известны сроки выполнения ремонта и необходимая на него сумма.
Необходимости в переселении на время ремонта женщины, живущей в квартире, нет.
 
 
Директор  МКП  «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин отметил, что поврежденную при ДТП с троллейбусом квартиру восстановят за счет предприятия. Аварийная бригада сейчас работает на месте. 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:27 +1
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