Аварийный фасад «сталинки» в центре Тулы: жители бьют тревогу

Фото Геннадия Стейскала.

Балконы и фасад во дворе жилого дома №91 по пр. Ленина находятся в ужасном состоянии.

В редакцию Myslo обратился житель дома Геннадий Стейскал:

– В настоящий момент в аварийном состоянии находится фасад во дворе жилого дома по адресу: Тула, пр. Ленина, 91. На фото – реальная дата. Дом построен в 1955 году. С того времени несколько раз проводился ремонт фасада, но только со стороны проспекта. До 2016 года кровля не ремонтировалась, из-за чего каждую весну при обильных осадках летом страдали квартиры верхних этажей. Разрушался фасад здания. Балконы не ремонтировались.

По словам Стейскала, жильцы дома собирают подписи с обращением к главе тульской администрации и «УК «Ваш Дом».