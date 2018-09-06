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Аварийный фасад «сталинки» в центре Тулы: жители бьют тревогу
Фото Геннадия Стейскала.

Аварийный фасад «сталинки» в центре Тулы: жители бьют тревогу

Балконы и фасад во дворе жилого дома №91 по пр. Ленина находятся в ужасном состоянии.

В редакцию Myslo обратился житель дома Геннадий Стейскал:

– В настоящий момент в аварийном состоянии находится фасад во дворе жилого дома по адресу: Тула, пр. Ленина, 91. На фото – реальная дата. Дом построен в 1955 году. С того времени несколько раз проводился ремонт фасада, но только со стороны проспекта. До 2016 года кровля не ремонтировалась, из-за чего каждую весну при обильных осадках летом страдали квартиры верхних этажей. Разрушался фасад здания. Балконы не ремонтировались.

По словам Стейскала, жильцы дома собирают подписи с обращением к главе тульской администрации и «УК «Ваш Дом».

 

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Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 1
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 2
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 3
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 4
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 5
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 6
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 7
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 8
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 9
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 10
Аварийный фасад в центре Тулы, Фото: 11
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