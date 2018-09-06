Фото Геннадия Стейскала.
Аварийный фасад «сталинки» в центре Тулы: жители бьют тревогу
Балконы и фасад во дворе жилого дома №91 по пр. Ленина находятся в ужасном состоянии.
В редакцию Myslo обратился житель дома Геннадий Стейскал:
– В настоящий момент в аварийном состоянии находится фасад во дворе жилого дома по адресу: Тула, пр. Ленина, 91. На фото – реальная дата. Дом построен в 1955 году. С того времени несколько раз проводился ремонт фасада, но только со стороны проспекта. До 2016 года кровля не ремонтировалась, из-за чего каждую весну при обильных осадках летом страдали квартиры верхних этажей. Разрушался фасад здания. Балконы не ремонтировались.
По словам Стейскала, жильцы дома собирают подписи с обращением к главе тульской администрации и «УК «Ваш Дом».
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