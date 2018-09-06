новости
новости
Регистрация
На гастрономическом фестивале туляки смогут отдохнуть по другим правилам

На гастрономическом фестивале туляки смогут отдохнуть по другим правилам

Tele2 выступит партнером фестиваля «Есть что поесть», который пройдет на День города в творческом пространстве «Искра».

Tele2 поддержит идею о том, что качественная и вкусная еда может быть доступной, а также предложит всем посетителям интерактивные игры и развлечения.

Фестиваль «Есть что поесть» пройдет в эту субботу, 8 сентября, и включит гастрономическую панораму городов — от исконно тульских угощений до качественно нового стрит-фуда или ресторанной пищи. Также для посетителей проведут увлекательные лекции о еде и культуре питания.

На мероприятии Tele2 откроет праздничную площадку с шатром. Гости смогут поиграть в «Твистер» и получить приятные подарки. А для желающих отдохнуть компания вместо обычных лавочек расположит под открытым небом удобные пуфы и шезлонги, что поддержит идею «других правил» оператора. В такой зоне отдыха посетители смогут не только с комфортом провести время в интернете, но и при необходимости — подзарядить свои смартфоны.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«День города в Туле — это один из самых любимых и ожидаемых праздников. Мы решили поддержать увлечения своих клиентов и стали партнерами одного из самых интересных событий — гастрономического фестиваля. Концепция мероприятия в том, что качественные товары и услуги должны быть доступными для всех, близка нам. Более того, мы постараемся обеспечить всем гостям комфортный отдых по другим правилам, оборудовав зону отдыха шезлонгами и пуфами. Наше участие в гастрономическом фестивале соответствует миссии Tele2 — стать для клиентов любимой компанией и способствовать улучшению качества их жизни».

Сделать памятные снимки всем гостям позволит специальная камера на фотозоне оператора. Ее объектив захватывает 360° и выдает не простое, а сферическое селфи. При помощи скоростного интернета посетители смогут сразу же выложить полученный кадр в соцсети. А каждый, кто при этом использует хештег #4GTele2, сможет распечатать фотографию.

Адрес пространства «Искра»: Тула, ул. Советская, 11.

Площадка Tele2 примет всех гостей с 11:00 до 22:00.

 

сегодня, в 16:20
Другие статьи по темам
Событие
На гастрономическом фестивале туляки смогут отдохнуть по другим правилам
Место
Тула
Прочее
Теле2

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

День города – 2018 в Туле: полная программа праздника
День города – 2018 в Туле: полная программа праздника
Тульские рукопашники готовятся к первенству мира
Тульские рукопашники готовятся к первенству мира
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.