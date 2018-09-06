На гастрономическом фестивале туляки смогут отдохнуть по другим правилам

Tele2 выступит партнером фестиваля «Есть что поесть», который пройдет на День города в творческом пространстве «Искра».

Tele2 поддержит идею о том, что качественная и вкусная еда может быть доступной, а также предложит всем посетителям интерактивные игры и развлечения.

Фестиваль «Есть что поесть» пройдет в эту субботу, 8 сентября, и включит гастрономическую панораму городов — от исконно тульских угощений до качественно нового стрит-фуда или ресторанной пищи. Также для посетителей проведут увлекательные лекции о еде и культуре питания.

На мероприятии Tele2 откроет праздничную площадку с шатром. Гости смогут поиграть в «Твистер» и получить приятные подарки. А для желающих отдохнуть компания вместо обычных лавочек расположит под открытым небом удобные пуфы и шезлонги, что поддержит идею «других правил» оператора. В такой зоне отдыха посетители смогут не только с комфортом провести время в интернете, но и при необходимости — подзарядить свои смартфоны.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«День города в Туле — это один из самых любимых и ожидаемых праздников. Мы решили поддержать увлечения своих клиентов и стали партнерами одного из самых интересных событий — гастрономического фестиваля. Концепция мероприятия в том, что качественные товары и услуги должны быть доступными для всех, близка нам. Более того, мы постараемся обеспечить всем гостям комфортный отдых по другим правилам, оборудовав зону отдыха шезлонгами и пуфами. Наше участие в гастрономическом фестивале соответствует миссии Tele2 — стать для клиентов любимой компанией и способствовать улучшению качества их жизни».

Сделать памятные снимки всем гостям позволит специальная камера на фотозоне оператора. Ее объектив захватывает 360° и выдает не простое, а сферическое селфи. При помощи скоростного интернета посетители смогут сразу же выложить полученный кадр в соцсети. А каждый, кто при этом использует хештег #4GTele2, сможет распечатать фотографию.

Адрес пространства «Искра»: Тула, ул. Советская, 11.

Площадка Tele2 примет всех гостей с 11:00 до 22:00.