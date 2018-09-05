Рейтинг: Яндекс обнародовал индекс качества тульских СМИ
Myslo занял верхнюю строчку с огромным отрывом от остальных сайтов. И всё это – благодаря нашим пользователям!
Вместо индекса цитируемости сайтов теперь существует другой показатель — индекс качества сайта (ИКС).
ИКС показывает, насколько сайт полезен для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей информацией, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса.
Индекс обновляется примерно раз в месяц.
|Сайт
|Индекс
|Myslo.ru
|8000
|ИА «Тульские новости»
|4000
|Первый Тульский
|1600
|ГТРК «Тула»
|1200
|Тульская пресса
|1100
Myslo благодарит наших пользователей за доверие. Мы уверены, что читатели Myslo — самые лучшие!
Myslo.ru – это:
более 710 000 уникальных пользователей в месяц (более 46 тысяч в сутки),
8 000 000 просмотров страниц в месяц (310 000 просмотров в день по будням),
60 000 комментариев в месяц (2 000 комментариев в сутки).