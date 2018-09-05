Рейтинг: Яндекс обнародовал индекс качества тульских СМИ

Myslo занял верхнюю строчку с огромным отрывом от остальных сайтов. И всё это – благодаря нашим пользователям!

Вместо индекса цитируемости сайтов теперь существует другой показатель — индекс качества сайта (ИКС).

ИКС показывает, насколько сайт полезен для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей информацией, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса.

Индекс обновляется примерно раз в месяц.

рейтинг тульских сми

Сайт Индекс Myslo.ru 8000 ИА «Тульские новости» 4000 Первый Тульский 1600 ГТРК «Тула» 1200 Тульская пресса 1100

Myslo благодарит наших пользователей за доверие. Мы уверены, что читатели Myslo — самые лучшие!

немного цифр

Myslo.ru – это:

более 710 000 уникальных пользователей в месяц (более 46 тысяч в сутки),

8 000 000 просмотров страниц в месяц (310 000 просмотров в день по будням),

60 000 комментариев в месяц (2 000 комментариев в сутки).