новости
новости
Регистрация
Рейтинг: Яндекс обнародовал индекс качества тульских СМИ

Рейтинг: Яндекс обнародовал индекс качества тульских СМИ

Myslo занял верхнюю строчку с огромным отрывом от остальных сайтов. И всё это – благодаря нашим пользователям!

Вместо индекса цитируемости сайтов теперь существует другой показатель — индекс качества сайта (ИКС).

ИКС показывает, насколько сайт полезен для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей информацией, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса.

Индекс обновляется примерно раз в месяц.

 

рейтинг тульских сми
Сайт Индекс
Myslo.ru 8000
ИА «Тульские новости» 4000
Первый Тульский 1600
ГТРК «Тула» 1200
Тульская пресса 1100

 

Myslo благодарит наших пользователей за доверие. Мы уверены, что читатели Myslo — самые лучшие!

немного цифр

Myslo.ru – это:

более 710 000 уникальных пользователей в месяц (более 46 тысяч в сутки),

8 000 000 просмотров страниц в месяц (310 000 просмотров в день по будням),

60 000 комментариев в месяц (2 000 комментариев в сутки).

сегодня, в 09:10 +5
Другие статьи по темам
Событие
рейтинг СМИлучшие СМИ Тульской областиЯндекс
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ГК «Владар»: Правила строительства для новой жизни
ГК «Владар»: Правила строительства для новой жизни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.