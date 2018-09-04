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В Тульской области откроют пять участков для голосования на выборах мэра Москвы

В Тульской области откроют пять участков для голосования на выборах мэра Москвы

Они будут расположены в Заокском районе. По системе «мобильный избиратель» на них заявлено порядка 4000 человек.

Глава тульского избиркома Павел Веселов, председатель облдумы Сергей Харитонов и министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев приняли участие в совещании, посвященном выборам мэра Москвы.

Проголосовать за кандидатуру столичного градоначальника в Тульской области можно будет на одном из пяти участков, распложенных в Заокском районе. По системе «мобильный избиратель» на них переписались порядка 4 тысяч человек. Участки полностью готовы к проведению голосования и соответствуют заявленному стандарту.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Будут работать более 3800 избирательных участков, из них 209 расположены в соседних регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 −5
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