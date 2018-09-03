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Директор ООО «Тулалифт» отказался пояснить причину остановки около 200 лифтов

Директор ООО «Тулалифт» отказался пояснить причину остановки около 200 лифтов

Скандал разразился вечером 31 августа, когда почти в 200 многоквартирных домах Тулы внезапно остановились лифты.

С 1 сентября в этих многоквартирных домах менялся подрядчик по обслуживанию лифтового оборудования. Эти обязанности перешли к ООО «Лифтовые инновации» по итогам открытого тендера. 

По информации «ПИК-Комфорт», предыдущий подрядчик – ООО «Тулалифт» – 31 августа без предупреждения остановил подъёмники почти в 200 домах в Зареченском, Пролетарском и Привокзальном районах Тулы.

Сегодня пресс-служба прокуратуры Тульской области сообщила, что в пятницу в ведомство от заместителя главы администрации Тулы и  управляющей компании поступила информация о незаконных действиях сотрудников ООО «Тулалифт». По данному факту начата проверка.

За комментариями по этому поводу Myslo обратился к директору компании Виктору Сизову. Комментировать действия сотрудников и объяснять причины остановки работы оборудования он отказался:

«Я не даю интервью», – сказал он и бросил трубку.

По информации прокуратуры Тульской области, в настоящее время работа лифтов в многоквартирных домах восстановлена.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:24 0
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