Лифтовый скандал в Туле: более чем в 100 домах отключены подъёмники

Недавно стало известно, что тульские управляющие компании, входящие в компанию «ПИК-Комфорт», сменили подрядчика по обслуживанию лифтового оборудования.

С 1 сентября эти обязанности выполняет ООО «Лифтовые инновации». Однако, по информации «ПИК-Комфорт», предыдущий подрядчик – ООО «Тулалифт», без предупреждения остановил подъёмники в более чем 100 домах в Зареченском, Пролетарском и Привокзальном районах Тулы.

В пресс-службе «ПИК-Комфорт» сообщили, что новый подрядчик был выбран по итогам открытого тендера. О расторжении договора и о предстоящем конкурсе руководство ООО «Тулалифт» было проинформировано заранее. Однако, накануне Дня знаний представители компании «Тулалифт» начали обходить дома и выводить из строя оборудование подъемников.

По всем фактам отключений специалистами управляющих компаний были составлены акты в присутствии собственников. По итогам будут направлены обращения в прокуратуру и администрацию Тулы.

Если ваш дом находится в управлении компаний, входящих в «ПИК-Комфорт» и у вас не работает лифт, звоните по телефону: 77-03-72.

В пресс-службе администрации города сообщили, что работа всех отключенных лифтов восстановлена, ситуация находится на контроле.