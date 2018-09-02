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На улице Болдина в Туле пьяный таксист вылетел на тротуар и протаранил две машины
Фото очевидца

На улице Болдина в Туле пьяный таксист вылетел на тротуар и протаранил две машины

По предварительной информации, никто серьёзно не пострадал.

Накануне, около 21.30, на улице Болдина, в районе дома № 79, произошло ДТП с участием трёх машин. Водитель «Лады Гранты» с наклейками службы такси, переехал высокий бордюр и протаранил две припаркованные машины – Skoda Rapid и Chevrolet Niva.

По словам очевидцев, таксист был пьян. В аварии никто серьёзно не пострадал, в «Ладе» пассажиров не было. Автомобили получили значительные механические повреждения.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:48 +3
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