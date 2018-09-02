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В Узловском районе столкнулись Kia Ceed и грузовой Mercedes
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Узловском районе столкнулись Kia Ceed и грузовой Mercedes

В аварии пострадал один человек. На место выезжали сотрудники МЧС.

В 10.11 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение об аварии на 219-м километре трассы «Дон», где столкнулись Kia Ceed и грузовой Mercedes.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая медицинская помощь и областная поисково-спасательная служба. По предварительным данным, в аварии пострадал водитель легковушки.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:10 +1
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