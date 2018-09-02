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Алексей Дюмин поздравил работников нефтегазовой промышленности

Алексей Дюмин поздравил работников нефтегазовой промышленности

Глава региона подчеркнул, что газовики укрепляют экономику области и создают комфортные условия для жизни на тульской земле.

В воскресенье, 2 сентября, профессиональный праздник отмечают работники и ветераны нефтегазового комплекса. Поздравление тульским газовикам адресовал губернатор Алексей Дюмин:

«Своим трудом вы укрепляете экономику области, создаете комфортные условия для жизни на тульской земле. Вносите большой вклад в газификацию наших населенных пунктов, благодаря чему голубое топливо приходит даже в самые отдаленные районы региона.

Вы обеспечиваете бесперебойное снабжение энергоресурсами нашей промышленности и других отраслей народного хозяйства. Благодарю вас за напряженную и ответственную работу, за большой вклад в реализацию социально значимых для региона проектов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!»

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:33 −1
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