В Тульском музее оружия прошёл праздник для особенных детей

Фото: vk.com/armsmuseum

В Тульском государственном музее оружия состоялся «День знаний» для детей и подростков с особенностями развития. Праздник был проведен общественной организацией «Маленькая страна – Мы есть!», объединяющей родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.

Организаторам удалось создать для ребят атмосферу настоящего волшебства. Гостей развлекали интерактивной сказкой, где каждый желающий смог побыть в роли главного героя из любимого произведения. Кроме того в программе были веселые игры и конкурсы, победители которых получили сладкие призы и подарки. А чуть позже детей порадовали вкусным мороженным и зажигательными танцами со сказочными героями.

Дети и их родители получили массу положительных эмоций. Завершился праздник традиционным запуском воздушных шаров. Каждый юный гость праздника, отпуская в небо свой шарик, загадал самое заветное желание.

Общественная организация «Маленькая страна – Мы есть!» благодарит за поддержку в проведении мероприятия Тульский государственный музей оружия, приход Храма Кирилла и Мефодия и волонтерский корпус «Волонтер 71».