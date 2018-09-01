1 сентября за порядком в Туле проследит Дмитрий Ярцев

Фото из архива Myslo.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС.

1 сентября дежурным по городу назначен заместитель начальника управления — начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391.