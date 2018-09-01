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1 сентября за порядком в Туле проследит Дмитрий Ярцев
Фото из архива Myslo.

1 сентября за порядком в Туле проследит Дмитрий Ярцев

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС.

1 сентября дежурным по городу назначен заместитель начальника управления — начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:16 +1
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