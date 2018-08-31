Новый сквер – подарок тульским студентам ко Дню знаний

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Работы по благоустройству территории около главного корпуса ТулГУ завершены.

Накануне закончились работы в сквере около главного корпуса ТулГУ. Уже сегодня, в День знаний, тульские студенты смогут по достоинству оценить новое общественное пространство.

Студенческий сквер около главного корпуса ТулГу отремонтирован в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Здесь уложили плиточное покрытие, установили десять лавочек, уложили газон, смонтировали новые опоры освещения и заменили остановочный павильон.

Туляки сами выбрали этот объект для благоустройства и придумали для сквера новое название – «Студенческий».