Фото: пресс-служба администрации Тулы
Новый сквер – подарок тульским студентам ко Дню знаний
Работы по благоустройству территории около главного корпуса ТулГУ завершены.
Накануне закончились работы в сквере около главного корпуса ТулГУ. Уже сегодня, в День знаний, тульские студенты смогут по достоинству оценить новое общественное пространство.
Студенческий сквер около главного корпуса ТулГу отремонтирован в рамках программы «Формирование современной городской среды».
Здесь уложили плиточное покрытие, установили десять лавочек, уложили газон, смонтировали новые опоры освещения и заменили остановочный павильон.
Туляки сами выбрали этот объект для благоустройства и придумали для сквера новое название – «Студенческий».
Другие статьи по темам
Событие
Место