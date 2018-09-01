1 сентября в тульские школы пошли более 5 тысяч первоклассников

Фото из архива Myslo и пресс-службы администрации Тулы.

Каждый из них получил специальный подарок — книгу «Твой город — Тула».

1 сентября первый звонок в школах Большой Тулы прозвенел для более 5 000 первоклассников.

С Днем знаний юных туляков поздравили сегодня руководители города, заместители главы администрации, начальники главных управлений по территориальным округам, начальники управлений администрации города Тулы.

Специально для ребят, которые впервые сели за школьные парты, издана книга «Твой город — Тула». Издание полностью адаптировано под восприятие юных читателей. В нем собрана информация по всем основным символам Тулы.

На торжественных линейках книги были переданы первоклассникам.