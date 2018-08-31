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В Туле установят памятную стелу Василию Грязеву
Фото из архива Myslo.

В Туле установят памятную стелу Василию Грязеву

Она появится на улице, также названной в честь выдающегося конструктора-оружейника.

31 августа на внеочередном заседании Тульской городской Думы депутаты поддержали проект решения об установке памятной стелы Василию Грязеву.  Согласно проекту стела легендарному туляку будет располагаться на улице Грязева в Туле.

 

Василий Петрович Грязев – советский и российский конструктор автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения.

Долгие годы он занимал должность главного конструктора тульского Конструкторского бюро приборостроения.  Ученый, автор многочисленных трудов в области проектирования и исследования автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения, повышения эффективности вооружения, динамики, прочности, живучести и надежности автоматического оружия.

Автор 248 изобретений и 76 научных публикаций. Долгие годы совмещал научно-конструкторскую работу с деятельностью руководителя кафедры «Расчет и проектирование автоматических машин» Тульского государственного университета, являясь профессором этой кафедры и Почетным доктором Тульского государственного университета.

Герой Социалистического Труда, лауреат двух Государственных премий СССР. доктор технических наук, профессор, действительный член Российской инженерной академии и Российской академии ракетно-артиллерийских наук, почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:56 +5
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