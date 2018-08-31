В Туле установят памятную стелу Василию Грязеву

Фото из архива Myslo.

Она появится на улице, также названной в честь выдающегося конструктора-оружейника.

31 августа на внеочередном заседании Тульской городской Думы депутаты поддержали проект решения об установке памятной стелы Василию Грязеву. Согласно проекту стела легендарному туляку будет располагаться на улице Грязева в Туле.

Василий Петрович Грязев – советский и российский конструктор автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения.

Долгие годы он занимал должность главного конструктора тульского Конструкторского бюро приборостроения. Ученый, автор многочисленных трудов в области проектирования и исследования автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения, повышения эффективности вооружения, динамики, прочности, живучести и надежности автоматического оружия.

Автор 248 изобретений и 76 научных публикаций. Долгие годы совмещал научно-конструкторскую работу с деятельностью руководителя кафедры «Расчет и проектирование автоматических машин» Тульского государственного университета, являясь профессором этой кафедры и Почетным доктором Тульского государственного университета.

Герой Социалистического Труда, лауреат двух Государственных премий СССР. доктор технических наук, профессор, действительный член Российской инженерной академии и Российской академии ракетно-артиллерийских наук, почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области.