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Смерть рабочего в Алексине на «Комбинате ЖБИ 480»: Подробности

Смерть рабочего в Алексине на «Комбинате ЖБИ 480»: Подробности

Трагедия произошла вечером 30 августа. 38-летнего рабочего убило разрядом тока.

Следственным отделом по Алексину Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на территории АО «Комбинат ЖБИ 480».
 
По предварительным данным, вечером 30 августа на территории предприятия рабочие обнаружили 38-летнего мужчину – сотрудника комбината без признаков жизни. В ходе проведенного следователем следственного отдела осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
 
Со слов напарника мужчины, последний 30 августа 2018 года загружал отходы производства на поддон, в тот момент его ударило током и он упал. Вскоре мужчина поднялся на ноги, но тут же снова упал и умер.
 
По одной из версий, причиной смерти мужчины стало поражение электрическим током.
 
«В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью уточнения причины смерти. Также проводятся иные проверочные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:16 +2
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Место
Алексинкомбинат ЖБИ 480

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