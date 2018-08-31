Троим тулякам присвоят звание «Почетный гражданин»

Фото из архива Myslo.

31 августа состоялось внеочередное заседание Тульской городской Думы. Одним из вопросов, который рассмотрели депутаты, стало присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Это высокое звание присваивается раз в год не более чем трем гражданам. Прием и регистрация ходатайств о кандидатах на присвоение звания завершились 31 июля. За это время в Тульскую городскую Думу поступили ходатайства о присвоении звания одиннадцати кандидатам.

Для информирования жителей и изучения общественного мнения сведения о кандидатах были размещены на официальных сайтах Тульской городской Думы и администрации города Тулы. В период изучения общественного мнения в Тульскую городскую Думу поступили письма в поддержку кандидатов от различных предприятий города, общественных организаций, туляков.

28 августа состоялось заседание комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания. В состав комиссии вошли представители общественности, почетные граждане города-героя Тулы, представители администрации города Тулы и Тульской городской Думы. По итогам обсуждения представленных кандидатур комиссия приняла решение рекомендовать Тульской городской Думе присвоить звание трем претендентам.

В ходе голосования единогласно были поддержаны три кандидатуры, которые и были избраны почетными гражданами:

Виктор Георгиевич Выродов – председатель Тульской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»;

Владимир Николаевич Филиппов – генеральный директор АО «Тулаточмаш», первый заместитель председателя Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России»;

Иван Васильевич Федосеев – полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы.

Вручение диплома, знака и нагрудной ленты избранным почетным гражданам города-героя Тулы пройдет в торжественной обстановке в преддверии Дня города.