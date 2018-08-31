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Суд закрыл в Щекино кафе с узбекской кухней
Фото Restoranoff.

Суд закрыл в Щекино кафе с узбекской кухней

Деятельность кафе «Шахрисабз» приостановлена на 90 суток.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах провел внеплановую проверку в отношении ИП Эшонкуловой А.В. в кафе «Шахрисабз» (Щекино, ул. Советская, 43).

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-технического содержания помещений, планировки помещений, требований к внутренней отделке.

  • Кафе не обеспечено проточной горячей водой, что приводит к нарушениям правил мытья посуды, технологического оборудования, соблюдения правил личной гигиены.
  • Поступающее в организацию продовольственное сырье и пищевые продукты не сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность, отсутствуют маркировочные ярлыки.

По результатам проверки в отношении предпринимателя возбуждено административное дело, протокол о временном запрете деятельности направлен в Щекинский районный суд.

Рассмотрев материалы дела, суд признал владелицу кафе виновной и приостановил работу точки общепита на 90 суток.

Также за нарушение требований антитабачного законодательства (в кафе отсутствует знак о запрете курения) и защиты прав потребителей на получение необходимой информации об организации общественного питания на предпринимателя составили два протокола об административном правонарушении.

Выдано предписание об устранении нарушений.

 

сегодня, в 15:00 +2
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Место
Тульская областьЩекино

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