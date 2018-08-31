Музей-усадьба «Дворяниново» стал частью детского турмаршрута «Ученые России»

Также в маршрут вошли Тамбовская и Рязанская области.

В Тамбове прошел методический семинар «Региональные музеи как центры культурно-туристских кластеров» под председательством статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой.

На семинар съехались руководители органов исполнительной власти в сфере культуры, федеральных и региональных музеев, а также туристических компаний. Делегацию Тульской области возглавила региональный министр культуры Татьяна Рыбкина.

Одним из принятых решений стало создать рабочую группу с целью привлечения туристов в музеи. В нее войдут руководители региональных органов исполнительной власти в сфере культуры, федеральных музеев, а также представители профессионального бизнес-сообщества.

Отдельное внимание было обращено на развитие детского туризма, в частности, на реализацию проекта «Живые уроки». В рамках этого проекта было принято решение объединить музеи, связанные с именами русских ученых, в единый маршрут — «Ученые России». На первом этапе в него вошли Тульская область (музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», Тамбовская область (дом-музей И. В. Мичурина) и Рязанская область (Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова).

Татьяна Рыбкина в своем выступлении рассказала о реализации в Тульской области модели по формированию и развитию культурно-туристских кластеров на основе крупных федеральных и региональных музеев. Структура состоит из пяти кластеров: Центрального (Тульского), Северного (Окского), Восточного (Куликовского), Западного (Белев, Одоев, Чекалин) и Южного (литературного: Тургенево, Никольское-Вяземское). Также особое внимание в регионе уделяется развитию малых исторических городов, таких как Белев, Одоев и Чекалин. Здесь в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля начались работы по реставрации зданий.