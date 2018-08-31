В Тульской области на трассе М4 в кафе нашли почти 100 кг просроченной еды

Роспотребнадзор проверил кафе «Эдем» на 200-м километре трассы М4 «Дон» (Веневский район, село Кукуй, ИП Гамзатова М.Г.).

При проведении проверки в кафе нашли массу нарушений санитарного законодательства:

на хранении находились продовольственное сырье и пищевые продукты без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции,

продукция была без маркировочных ярлыков,

с истекшим сроком годности,

продукты хранились с нарушением температурного режима хранения (общий вес 95,3 кг),

не проведен косметический ремонт,

продовольственные товары и пищевое сырье хранятся на полу без подтоварников,

не соблюдаются правила товарного соседства,

разделочный инвентарь не имеет четкой маркировки,

не организовано ведение учетной документации — журнала здоровья, бракеражный журнал;

допущено нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации о продавце и о режиме работы — отсутствует вывеска;

в реализации находились готовые блюда, не отвечающие требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям.