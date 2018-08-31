Фото trassa-tour.ru
В Тульской области на трассе М4 в кафе нашли почти 100 кг просроченной еды
Нарушения в кафе «Эдем» вскрыла внеплановая проверка Роспоребнадзора.
Роспотребнадзор проверил кафе «Эдем» на 200-м километре трассы М4 «Дон» (Веневский район, село Кукуй, ИП Гамзатова М.Г.).
При проведении проверки в кафе нашли массу нарушений санитарного законодательства:
- на хранении находились продовольственное сырье и пищевые продукты без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции,
- продукция была без маркировочных ярлыков,
- с истекшим сроком годности,
- продукты хранились с нарушением температурного режима хранения (общий вес 95,3 кг),
- не проведен косметический ремонт,
- продовольственные товары и пищевое сырье хранятся на полу без подтоварников,
- не соблюдаются правила товарного соседства,
- разделочный инвентарь не имеет четкой маркировки,
- не организовано ведение учетной документации — журнала здоровья, бракеражный журнал;
- допущено нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации о продавце и о режиме работы — отсутствует вывеска;
- в реализации находились готовые блюда, не отвечающие требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям.
По результатам внеплановой
Другие статьи по темам