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В Тульской области на трассе М4 в кафе нашли почти 100 кг просроченной еды
Фото trassa-tour.ru

В Тульской области на трассе М4 в кафе нашли почти 100 кг просроченной еды

Нарушения в кафе «Эдем» вскрыла внеплановая проверка Роспоребнадзора.

Роспотребнадзор проверил кафе «Эдем» на 200-м километре трассы М4 «Дон» (Веневский район, село Кукуй, ИП Гамзатова М.Г.).

При проведении проверки в кафе нашли массу нарушений санитарного законодательства:

  • на хранении находились продовольственное сырье и пищевые продукты без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции,
  • продукция была без маркировочных ярлыков,
  • с истекшим сроком годности,
  • продукты хранились с нарушением температурного режима хранения (общий вес 95,3 кг),
  • не проведен косметический ремонт,
  • продовольственные товары и пищевое сырье хранятся на полу без подтоварников,
  • не соблюдаются правила товарного соседства,
  • разделочный инвентарь не имеет четкой маркировки,
  • не организовано ведение учетной документации — журнала здоровья, бракеражный журнал;
  • допущено нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации о продавце и о режиме работы — отсутствует вывеска;
  • в реализации находились готовые блюда, не отвечающие требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям.

По результатам внеплановой проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности с наложением штрафных санкций на общую сумму 80 000 рублей.

 

сегодня, в 11:01 +2
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Место
Тульская областьВеневский район

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