В официальной группе администрации Тулы ВКонтакте проходят фотоконкурсы

Подписчикам группы предложено поделиться фотографиями своего любимого места в городе и места, которое требует изменений или благоустройства.

любимое место

Пользователи могут добавлять фото в альбом «Мое любимое место в городе», прикреплять краткое описание и делиться самыми интересными городскими локациями. Победителей определят сами пользователи странички – пять участников, набравших наибольшее количество лайков, получат памятные призы от администрации города. Итоги будут подведены после Дня города, а все фото участников будут появляться в ленте официальной страницы ВКонтакте!



Второй конкурс – это реальный шанс помочь городским территориям преобразиться! Если не устраивает то, как выглядят некоторые тульские уголки, просто подгружайте фото и предложения о благоустройстве в альбом «Место в городе, которое требует изменений». Администрация города Тулы, в свою очередь, обязуется привести эти территории в порядок.