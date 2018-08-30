В сентябре в новом тульском Ледовом дворце начнут заливать лед

Напомним, что Ледовый дворец начали строить в сентябре 2017 года.

О строительстве объекта губернатор Тульской области Алексей Дюмин договорился с Алексеем Миллером, председателем правления и зампредседателя совета директоров ПАО «Газпром».

Причем первоначальный проект предусматривал только ледовую арену. Но по просьбе Алексея Дюмина его переделали в полноценный Дворец спорта. Торжественная закладка первого камня будущего дворца состоялась 22 августа 2016 года.

– Сейчас на объекте проводятся отделочные работы, монтаж фасада, кровли и прокладка инженерных коммуникаций – электроснабжения, вентиляции, канализации и водоснабжения, идет монтаж отдельно стоящей котельной для отопления комплекса, – говорит зам. главного инженера генподрядчика – строительной компании «Техгазмонтаж» Евгений Чернов. – Помимо ледовой арены строители отделывают залы для занятий борьбой и единоборствами.

По словам генподрядчика, все работы идут по графику. На строительной площадке трудятся 213 специалистов. В марте-апреле 2019 года комплекс будет введен в эксплуатацию.

– Комплекс уникальный, это не типовой проект, а специально спроектированный для Тулы. Почти 13 тысяч квадратных метров, зал, рассчитанный на 3385 зрителей, – в Ледовом дворце можно будет проводить соревнования международного уровня по хоккею, фигурному катанию и следж-хоккею. Будет смонтирована система видеофиксации голов, а под крышей – видеокупол с четырехсторонним обзором, – пояснил Евгений Чернов.

Помимо ледовой арены в комплексе будет тренировочный сектор, сектор для массового катания, залы для занятий борьбой и единоборствами, спортивной гимнастикой, акробатическим рок-н-роллом.

Для проведения массовых мероприятий предусмотрено специальное покрытие для защиты льда и съемные борты ледовой арены.

Парковка непосредственно у комплекса рассчитана для маломобильных граждан – на 20 мест. А чуть ниже по улице Новомосковской располагается парковка на 100 машино-мест.

– С середины сентября рабочие начнут монтаж и заливку ледового поля, – продолжает Евгений Чернов. – Технология сложная, работы, ориентировочно, займут три месяца. Толщина льда будет 5-7 см, а сам он будет белоснежный – мы смонтируем систему водоподготовки и водоочистки. Для комфорта зрителей предусмотрена система подогрева – на зрительских местах воздух подогреем до 18 градусов тепла. На уровне льда, конечно, температура будет ниже – 13-15 градусов.

Напомним, сейчас в Тульской области есть четыре ледовые арены – по одной в Туле и Алексине, еще две – в Новомосковске. Тульский Ледовый дворец станет пятой ледовой площадкой. Еще в планах комитета по спорту тульской области построить крытые катки с искусственным льдом в Ефремове и Новомосковске.

– Туляки и жители области испытывают острый дефицит в ледовых аренах для занятий хоккеем, – считает председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев. – И новый Ледовый дворец – замечательный подарок губернатора всем жителям. У нас уже есть одна профессиональная студенческая хоккейная команда в Новомосковске, сейчас формируется вторая. Идет набор мальчишек во все хоккейные секции. Но без ледовой инфраструктуры чемпионов не вырастить.

По словам Дмитрия Яковлева, в Туле есть 18 команд Ночной хоккейной лиги, многие ездят тренироваться из Тулы в Новомосковск, Алексин и Мценск. И новая ледовая арена будет очень востребована.

– Тулякам будет где играть в хоккей и будет где его посмотреть, – заявил Дмитрий Яковлев.

– Мы с нетерпением ждем, когда откроется новая ледовая арена, – говорит Любомир Витошев из Чехии, старший тренер по хоккею ледовой арены «Тропик». – У нас в «Тропике» лед расписан с 6.00 и до позднего вечера, и так как не хватает льда для тренировок, в группах занимаются ребята двух возрастных категорий. Сейчас у нас посещают секцию хоккея 56 ребят начиная с 3-х лет. Но желающих гораздо больше. Туле очень нужен лед!

А что в планах по другим видам спорта? По словам Дмитрия Яковлева, сейчас идут переговоры с инвестором о возможном строительстве на Зеленстрое бассейна.

Губернатор нашел инвестора для реконструкции двух тренировочных футбольных полей на стадионе «Арсенал» в Туле, к ноябрю этого года поля приведут в порядок. Эти поля станут тренировочной базой для второй тульской академии футбола.