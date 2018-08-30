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В Новомосковске Audi столкнулась с автобусом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Новомосковске Audi столкнулась с автобусом

В аварии пострадал один человек.

В 19.10 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение об аварии в деревне Придонье в городском округе Новомосковск. Там столкнулись пассажирский  «ПАЗ» и Audi А6.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, пострадал водитель иномарки.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.  Причину столкновения устанавливают сотрудники ГИБДД.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:41 +2
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