В Новомосковске Audi столкнулась с автобусом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В аварии пострадал один человек.

В 19.10 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение об аварии в деревне Придонье в городском округе Новомосковск. Там столкнулись пассажирский «ПАЗ» и Audi А6.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, пострадал водитель иномарки.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники. Причину столкновения устанавливают сотрудники ГИБДД.