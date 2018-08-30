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Администрация Тулы провела совещание по вопросам работы регионального мусорного оператора

Администрация Тулы провела совещание по вопросам работы регионального мусорного оператора

Мероприятие прошло 30 августа в здании главного управления по Центральному территориальному округу.

В совещании принимали участие начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко, заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, руководители и специалисты главных управлений по территориальным округам, управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы, представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, ГЖИ Тульской области, ООО «Хартия», управляющих компаний города Тулы.

В рамках очередной встречи были обсуждены вопросы кратности вывоза твердых коммунальных отходов в частном секторе, соблюдения Правил благоустройства муниципального образования город Тула, содержания контейнерных площадок, взаимодействия органов местного самоуправления, управляющих компаний Тулы и регионального оператора.

В ходе совещания участники поставили ряд задач, требующих дополнительной проработки, в связи с чем был дан ряд поручений. Встречи в данном формате администрация города будет проводить и далее, пока прорабатываются вопросы внедрения нового механизма вывоза ТКО на территории Тулы.

сегодня, в 18:00 0
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