Администрация Тулы провела совещание по вопросам работы регионального мусорного оператора

В совещании принимали участие начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко, заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, руководители и специалисты главных управлений по территориальным округам, управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы, представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, ГЖИ Тульской области, ООО «Хартия», управляющих компаний города Тулы.

В рамках очередной встречи были обсуждены вопросы кратности вывоза твердых коммунальных отходов в частном секторе, соблюдения Правил благоустройства муниципального образования город Тула, содержания контейнерных площадок, взаимодействия органов местного самоуправления, управляющих компаний Тулы и регионального оператора.

В ходе совещания участники поставили ряд задач, требующих дополнительной проработки, в связи с чем был дан ряд поручений. Встречи в данном формате администрация города будет проводить и далее, пока прорабатываются вопросы внедрения нового механизма вывоза ТКО на территории Тулы.