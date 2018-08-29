Суд обязал двух туляков заплатить за украденное электричество

В одной из квартир за долги было отключено электричество, но владельцы вместо погашения долга сорвали пломбу и продолжили пользоваться коммунальным ресурсом.

Зареченский районный суд Тулы рассмотрел иск АО «Тульские городские электрические сети» к двум тулякам П. и Б. о взыскании долга за самовольное потребление электричества.

В декабре 2017 года в связи с долгами компания отключила квартиру от электричества и опломбировала счетчик. Но 24 апреля при проверке соблюдения режима ограничения выяснилось, что собственники самовольно подключились к сетям. Пот этому поводу был составлен акт, квартира еще раз отключена от электричества, но в этот раз дистанционно при помощи коммуникации нагрузки.

Согласно приложению к акту, количество самовольно потребленной электроэнергии составило 22 752,576 кВт*ч. Собственникам была направлена претензия с требованием оплатить долг в 91 010 рублей, за бездоговорное потребление электроэнергии. Но тот решил ничего не платить. В связи с этим Тульские городские электрические сети обратились в суд. Ответчики на судебное заседание не явились.

Рассмотрев иск, суд постановил взыскать с собственников квартиры полную суму долга. Заочное решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.