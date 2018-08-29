Из-за празднования юбилея Музея оружия в Туле ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.

В четверг, 30 августа, Тульский государственный музей оружия отметит 145-летие со дня основания.

В связи с этим будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 10.00 до 21.00 в Оружейном переулке.

Ограничения не распространяются на транспортные средства посетителей музея.