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Из-за празднования юбилея Музея оружия в Туле ограничат движение транспорта

Из-за празднования юбилея Музея оружия в Туле ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.

В четверг, 30 августа, Тульский государственный музей оружия отметит 145-летие со дня основания.

В связи с этим будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 10.00 до 21.00 в Оружейном переулке.

Ограничения не распространяются на транспортные средства посетителей музея.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:36 0
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ТулаОружейный переулок

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