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На трассе М4 «Дон» перевернулась «Тойота»: пострадали двое детей
Фото УГИБДД по ТО и ГУ МЧС по ТО.

На трассе М4 «Дон» перевернулась «Тойота»: пострадали двое детей

ДТП произошло в Воловском районе на 286-м километре федеральной трассы.

Как сообщает УГИБДД, 28 августа в 11.45 53-летняя женщина на «Тойота Камри» произвела наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение) с последующим опрокидыванием в левый придорожный кювет.

В результате ДТП пострадали двое детей: 4-летняя девочка и 11-летний мальчик, которые с незначительными травмами были доставлены в районную больницу. В ГИБДД отмечают, что дети перевозились в салоне автомобиля без нарушения правил перевозки пассажиров.

В тот же день, также в Воловском районе произошло еще одно ДТП.

28 августа 2018 года в 22.33 в поселке Волово на ул. Железнодорожной «Мазда-3» совершил наезд на препятствие. На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Пострадавшего водителя пришлось извлекать из покореженного салона с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут».

 

сегодня, в 12:17 +1
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