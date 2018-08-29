На трассе М4 «Дон» перевернулась «Тойота»: пострадали двое детей

Фото УГИБДД по ТО и ГУ МЧС по ТО.

Как сообщает УГИБДД, 28 августа в 11.45 53-летняя женщина на «Тойота Камри» произвела наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение) с последующим опрокидыванием в левый придорожный кювет.

В результате ДТП пострадали двое детей: 4-летняя девочка и 11-летний мальчик, которые с незначительными травмами были доставлены в районную больницу. В ГИБДД отмечают, что дети перевозились в салоне автомобиля без нарушения правил перевозки пассажиров.

В тот же день, также в Воловском районе произошло еще одно ДТП.