На трассе М4 «Дон» перевернулась «Тойота»: пострадали двое детей
ДТП произошло в Воловском районе на 286-м километре федеральной трассы.
Как сообщает УГИБДД, 28 августа в 11.45 53-летняя женщина на «Тойота Камри» произвела наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение) с последующим опрокидыванием в левый придорожный кювет.
В результате ДТП пострадали двое детей: 4-летняя девочка и 11-летний мальчик, которые с незначительными травмами были доставлены в районную больницу. В ГИБДД отмечают, что дети перевозились в салоне автомобиля без нарушения правил перевозки пассажиров.
В тот же день, также в Воловском районе произошло еще одно ДТП.
28 августа 2018 года в 22.33 в поселке Волово на ул. Железнодорожной «Мазда-3» совершил наезд на препятствие. На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Пострадавшего водителя пришлось извлекать из покореженного салона с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут».