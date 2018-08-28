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Где в Туле отключат свет 29 августа

Где в Туле отключат свет 29 августа

«Тулгорэлектросети» проведут плановые отключения.

Изменить свои планы с 9 до 17 часов придётся жителям следующих домов:

  • Мясново: ул. М. Жукова, 4, 6, 8, 8-б, 10, 2-а,
  • Одоевское ш., 110,
  • пр-т Ленина, 82,
  • ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14,
  • ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
  • ул. Немцова, 10,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
  • ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),
  • пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19-91,12-а.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:44 0
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