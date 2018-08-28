Где в Туле отключат свет 29 августа

Изменить свои планы с 9 до 17 часов придётся жителям следующих домов:

Мясново: ул. М. Жукова, 4, 6, 8, 8-б, 10, 2-а,

Одоевское ш., 110,

пр-т Ленина, 82,

ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14,

ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,

ул. Кольцова, 1-а, 3-а,

ул. Немцова, 10,

п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),

ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),

пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),

ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),

ул. Белобородова, 1-17,

п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19-91,12-а.