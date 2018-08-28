В Киреевске воры проломили кирпичную стену, чтобы украсть продукты и выпивку

В Киреевском районе сотрудниками полиции установлены подозреваемые в краже из магазина – злоумышленники проникли в торговую точку ночью, проломив часть кирпичной стены.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, воры вынесли из торгового зала спиртные напитки, еду и сигареты. Изучив оставленные на месте происшествия следы, полицейские предположили, что хищение совершил кто-то из местных жителей, а при дальнейшей проверке были установлены лица, склонные к подобным деяниям.

Выяснилось, что кражу совершил 28-летний неработающий ранее судимый мужчина и двое его подельников. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».