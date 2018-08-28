В Тульской области трудоустроено 45 000 людей с ограниченными возможностями здоровья

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В Тульской области продолжается программа по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По данным министерства труда и социальной защиты, на сегодняшний день в регионе проживает около 150 000 людей с ОВЗ, порядка 30% из них уже трудоустроены.

Как рассказал министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов, задача, которая стоит перед Центрами занятости населения, — повысить этот процент.

По инициативе губернатора Тульской области в прошлом году были внесены изменения в закон о квотировании рабочих мест для людей с ОВЗ. Теперь работодатель обязан не просто создавать квоту, а именно трудоустраивать инвалида на рабочее место.

За 2017−2018 годы количество заполнения квоты по предприятиям региона увеличилось на 16%.

В соответствии с принятыми поправками 1 700 предприятий обязаны создавать квоты для людей с ОВЗ. Если численность работников на предприятии от 35 до 100 человек, то квота составляет 3% от среднесписочной численности работников, если более 100 человек — 4%. Общий объем квоты составляет 9 000 рабочих мест, на сегодняшний день около 2 000 из них являются вакансиями.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов:

Андрей Филиппов - Наша задача — отрабатывать с предприятиями создание рабочих мест для людей с ОВЗ. Еще одно важное направление работы — это подбор для них рабочих мест, в случае необходимости — переобучение для дальнейшего трудоустройства. Также сотрудники Центров занятости сопровождают соискателя с ОВЗ на собеседование к работодателю. Как показывает практика, в более чем 50% случаев такое совместное посещение заканчивается трудоустройством. Также перед Центрами занятости стоит задача отслеживать количество отказов со стороны работодателей. Согласно Трудовому Кодексу, при отказе инвалиду в трудоустройстве по квоте работодатель обязан предоставить мотивированный отказ. К примеру, причиной может стать недостаточная квалификация соискателя. В случае, если специалист полностью соответствует заявленным требованиям, а работодатель в трудоустройстве отказывает, последний несет административную ответственность. С января по июль этого года составлено 22 протокола об административном правонарушении, когда работодатель привлекается за непредоставление информации о рабочих местах для инвалидов либо за невыполнение квоты.

Также в регионе проводится ежегодная работа по переобучению людей с ОВЗ. Особое внимание при организации обучения уделяется инвалидам. С начала года на обучение было направлено 93 человека с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее востребованными были такие профессии как: бухгалтер, оператор ЭВМ, оператор котельной и кладовщик. Порядка 70% из них трудоустроены в течение трех месяцев после окончания обучения.