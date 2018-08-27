Фото из архива MySlo
В Туле продлены сроки голосования по плану ремонта дорог
По просьбе жителей города голоса будут приниматься до 1 октября.
По предложению жителей администрация города решила продлить голосование за дороги, которые нужно отремонтировать в 2019 году, до 1 октября.
На сайте администрации туляки могут самостоятельно определить улицы, которые требуют ремонта. В списке представлено 1489 объектов улично-дорожной сети. Проголосовать можно за неограниченное количество объектов.
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