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В Туле продлены сроки голосования по плану ремонта дорог
Фото из архива MySlo

В Туле продлены сроки голосования по плану ремонта дорог

По просьбе жителей города голоса будут приниматься до 1 октября.

По предложению жителей администрация города решила продлить голосование за дороги, которые нужно отремонтировать в 2019 году, до 1 октября.

На сайте администрации туляки могут самостоятельно определить улицы, которые требуют ремонта. В списке представлено 1489 объектов улично-дорожной сети.  Проголосовать можно за неограниченное количество объектов.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +1
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