В Ленинском районе девятилетняя девочка стала жертвой насильника

Как стало известно Myslo, в Туле мужчина задержан по подозрению в совершении насильственных действий в отношении девятилетней девочки.

По предварительной информации, школьница рассказала о произошедшем подруге, а та – своей бабушке, которая и обратилась в полицию.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области Анны Киреечевой, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.