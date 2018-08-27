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В Ленинском районе девятилетняя девочка стала жертвой насильника

В Ленинском районе девятилетняя девочка стала жертвой насильника

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления задержан.

Как стало известно Myslo, в Туле мужчина задержан по подозрению в совершении насильственных действий в отношении девятилетней девочки.

По предварительной информации, школьница рассказала о произошедшем подруге, а та – своей бабушке, которая и обратилась в полицию.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области Анны Киреечевой, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:44 −1
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