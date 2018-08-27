новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 августа

Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 августа

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • п. Мясново: ул. Тихмянова, 23, 38, 40, 40-а, 43, 45, 47,
  • Одоевское ш., 70-104 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
  • 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 42-51,
  • ул. Октябрьская, 314, 296-а,
  • ул. Большая, 1-б,
  • ул. Парниковая, 1,
  • ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
  • ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
  • ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.),
  • ул. Добролюбова, 18-31,
  • ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,
  • ул. Болотникова, 1, 5, 7,
  • ул. Советская, 100, 102, 104, 106, 108, 120, 122, 124,
  • ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 0
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключенияОтключение электроэнергииплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники тульского Роспотребнадзора проконсультируют жителей
Сотрудники тульского Роспотребнадзора проконсультируют жителей
Во вторник в Мясново отключат светофоры
Во вторник в Мясново отключат светофоры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.