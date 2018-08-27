Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 августа

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

п. Мясново: ул. Тихмянова, 23, 38, 40, 40-а, 43, 45, 47,

Одоевское ш., 70-104 (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),

10-й пр-д, 42-б, 42-в,

11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,

12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,

13-й пр-д, 42-51,

ул. Октябрьская, 314, 296-а,

ул. Большая, 1-б,

ул. Парниковая, 1,

ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),

ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),

ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.),

ул. Добролюбова, 18-31,

ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),

ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,

ул. Болотникова, 1, 5, 7,

ул. Советская, 100, 102, 104, 106, 108, 120, 122, 124,

ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),

п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,

п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3.